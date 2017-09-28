ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyardı. Bakanlıktan yayınlanan seyahat uyarısı bülteninde, "Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Türkiye'deki terör örgütlerinin devam eden tehditlerine karşı uyarır" ifadesi kullanıldı.

PERSONEL VE AİLELERİNE GÜNEYDOĞU YASAĞI

Bültende, "süren terör tehdidi nedeniyle, Amerikan hükümet personelinin güneydoğudaki belirli bölgelere seyahatlerine kısıtlamalar getirildiği, İstanbul ve Adana'daki personel ve ailelerinin faaliyetlerinin sınırlandırıldığı" belirtildi.

"28 MART'TAKİ UYARININ YERİNE BU GEÇERLİ"

Bakanlığın 28 Mart'ta yayınladığı benzer uyarının yerini aldığı kaydedilen bültende, "ABD vatandaşlarına, bu zamanda Türkiye'ye seyahat ihtiyacını dikkatli biçimde gözden geçirmeleri ve güneydoğuya seyahatten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

Uyarıda, Türkiye'de son iki yıldaki terör saldırılarından örnekler sıralandı ve benzer kamuya açık mekanlarda yeni saldırılar olabileceği tehlikesine işaret edildi.

OHAL, TEHDİT OLARAK GÖSTERİLMEK İSTENDİ

Ülkedeki artan Amerikan karşıtı söylemlerin, ABD vatandaşlarına karşı şiddet eylemlerini teşvik etme potansiyeli taşıdığı iddia edilen bültende, OHAL'le birlikte güvenlik güçlerinin, herhangi bir zamanda herhangi bir kişiyi gözaltına alma dahil daha geniş yetkiye sahip olduklarına dikkat çekildi.

FETÖ'CÜLERİ ABD VATANDAŞI GİBİ GÖSTERDİ

Uyarıyla ilgili açıklamada, Türk yetkililerin Amerikan vatandaşlarını da tutukladığı, avukatları ya da aile üyeleriyle görüşmelerine izin verilmediği kaydedilirken, "Fiziksel olarak gözaltına alınmayan bazı ABD vatandaşları ya sınır dışı edildi ya da Türkiye'yi terk etmelerine yasak getirildi; terk yasağı getirilenlerin çoğu aynı zamanda Türk vatandaşlığı taşıyor" ifadesi kullanıldı.

"KONSOLOSLARIMIZ GÖRÜŞEMİYOR"

Gözaltına alınan ya da tutuklanan ABD vatandaşlarına konsolosluk erişiminde gecikmeler ve ya da reddetmelerin daha sık hale geldiği tespitine yer verilen bültende, Türkiye'deki ABD'li diplomatların tutuklanan ABD vatandaşlarından aynı zamanda Türk vatandaşlığı taşıyanlara konsolosluk erişiminin bulunmadığı belirtildi.

KALABALIK YERLERDE VE TOPLU HALDE GEZMEYİN

Bültende Amerikalılar'a kalabalıktan, protestolardan ve gösterilerden uzak durmaları tavsiyesi de yapıldı. İstanbul'da ikamet eden ya da bu kenti ziyaret eden ABD hükümet personeli ve ailelerinin birarada toplanmaları ya da büyük gruplar halinde seyahat etmelerine kısıtlama getirildiği ve İstanbul'daki bazı mekanları Konsolosluk onayı olmadan ziyaret etmelerinin yasaklandığı kaydedildi. Bu mekanlar şöyle sıralandı:

NEREDEYSE HER YER YASAKLI LİSTESİNDE

-Alışveriş merkezleri gibi büyük, kalabalık alanlar ve yabancıların sıkça uğradığı ibadet yerleri, eğlence tesisleri, gece kulüpleri, spor ve kültür mekanları, kalabalık yaya trafikleri,

-Tarihi mekanlar, anıtlar, büyük pazar yerleri ve müzeler dahil, İstanbul genelindeki turist mekanları.

İŞTE YASAKLI VE İZNE TABİ İLLER

Uyarıda, Türkiye'deki ABD hükümet personelinin, güneydoğuda Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'ı ziyaret için izin almaları koşulunun geçerli kalmaya devam ettiği belirtildi. ABD hükümet personelinin Adana içindeki seyahatlerinin de kısıtlamaya tabi olabileceği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada