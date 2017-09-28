BU KARE MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
PSG'nin Bayern'i sahadan silip farklı kazandığı maçtan çok Neymar ile Cavani arasındaki gerilimin hangi boyutta olduğu sorusu futbol dünyasının gündemindeydi.
2. dakikada Dani Alves ile öne geçen PSG, 31. dakikada Cavani'nin ayağından müthiş bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. Gol sevincinde ise dikkat çeken bir detay vardı.
YANINA GİDİP TEBRİK ETTİ
Neymar, ilk başta Cavani yerine gol pasını veren arkadaşının yanına gitti. Bir süre sonra ağır adımlarla Uruguaylı golcünün yanına giden Neymar, penaltı tartışması yaşadığı arkadaşını tebrik etti.
Daha sonra ise ikili arasındaki buzların eridiği görüldü. Neymar'ın skoru 3-0 yapan golünün ardından ikili sevinci beraber yaşadı. Maçın ardından ise PSG taraftarının içini rahatlatan görüntüler vardı.
ORTAK AÇIKLAMA: SORUN YOK
Cavani ile Neymar galibiyet sonrası birbirlerine sarılırken karşılaşma sonrası yaptıkları açıklamalarla aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade ettiler.
NEYMAR: "Cavani ve benim hakkımda çeşitli hikayeler uyduruldu. Bu konu çok fazla konuşuldu ancak her şey yolunda. Bu sona ermeli."
CAVANI: "Farklı yaşayıp farklı düşünebiliriz ancak sahaya çıktığımızda kazanmak bir aile gibi birlikte hareket etmeliyiz"
Kaynak: haberinburada
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