Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

BU KARE MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ


Bu kare maçın önüne geçti
Tarih : 28 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Bu Kare Maçın Önüne Geçti(5/10)1

PSG'nin Bayern'i sahadan silip farklı kazandığı maçtan çok Neymar ile Cavani arasındaki gerilimin hangi boyutta olduğu sorusu futbol dünyasının gündemindeydi.

2. dakikada Dani Alves ile öne geçen PSG, 31. dakikada Cavani'nin ayağından müthiş bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. Gol sevincinde ise dikkat çeken bir detay vardı.

YANINA GİDİP TEBRİK ETTİ

Neymar, ilk başta Cavani yerine gol pasını veren arkadaşının yanına gitti. Bir süre sonra ağır adımlarla Uruguaylı golcünün yanına giden Neymar, penaltı tartışması yaşadığı arkadaşını tebrik etti.

Daha sonra ise ikili arasındaki buzların eridiği görüldü. Neymar'ın skoru 3-0 yapan golünün ardından ikili sevinci beraber yaşadı. Maçın ardından ise PSG taraftarının içini rahatlatan görüntüler vardı.

ORTAK AÇIKLAMA: SORUN YOK

Cavani ile Neymar galibiyet sonrası birbirlerine sarılırken karşılaşma sonrası yaptıkları açıklamalarla aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade ettiler.

NEYMAR: "Cavani ve benim hakkımda çeşitli hikayeler uyduruldu. Bu konu çok fazla konuşuldu ancak her şey yolunda. Bu sona ermeli."

CAVANI: "Farklı yaşayıp farklı düşünebiliriz ancak sahaya çıktığımızda kazanmak bir aile gibi birlikte hareket etmeliyiz"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Kare  Maçın  Önüne  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER