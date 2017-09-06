BU KEZ BOMBA BÜYÜK! DİEGO COSTA SEFERİ BAŞLADI
Avrupa Ligi'ne erken veda eden ve Süper Lig'e de tatsız bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transferin bitimine üç gün kala bombayı patlatmak için harekete geçti.
BOMBA PATLIYOR: DİEGO COSTA!
Forvet hattına takviye için çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Sarı-Lacivertliler'in Chelsea'nin İspanyol golcüsü Diego Costa'yı kiralamak için sıkı bir pazarlığa girdiği ortaya çıktı. Hatırlanacağı gibi Londra ekibinin kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için eski takımı Atletico Madrid devreye girse de İspanyol ekibi transfer yasağı nedeniyle Costa'yı beklemeye almak zorunda kalmıştı.
28 yaşındaki forveti bonservisiyle elden çıkarmak isteyen Ada ekibine 1 yıllık kiralama önerisi yapan Kanarya'nın kurmayları, bu teklifin reddedilmesi halinde ise bonservisiyle satın almak için farklı formüller üzerinde duruyor.
BEŞİKTAŞ DA ÇOK İSTEMİŞTİ
Transfer dönemi boyunca adı birçok kulüple anılan Diego Costa, uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde de yer almıştı.
Tecrübeli oyuncuyu kiralamak istese de Chelsea ile ortak noktada bir türlü buluşamayan Siyah-Beyazlılar, bu transferi rafa kaldırmak zorunda kalırken Beşiktaşlı taraftarların Costa'ya İnstagram üzerinden milyonlarca 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajı atması büyük ilgi çekmişti.
Maviler'in hocası Antonio Conte ile yıldızı bir türlü barışmayan ve kadro dışı bırakılan Costa, Şampiyonlar Ligi kadrosunda da kendisine yer bulamadı.
Kaynak: haberinburada
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