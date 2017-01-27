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BU KEZ HEDEFTE MEDYA VAR: ÇENENİZİ KAPATIN!


BU KEZ HEDEFTE MEDYA VAR: ÇENENİZİ KAPATIN!
Tarih : 27 Ocak 2017, 10:40
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ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, verdiği röportajda medyaya yüklendi. Bannon, medyanın muhalefet partisi gibi çalıştığını belirtti.



New York Times'a özel bir röportaj veren Bannon, "Medya utandırılmalı ve küçük düşürülmeli. Bir süreliğine çenelerini kapalı tutup sadece dinlemeliler." şeklinde konuştu.



Medyanın Trump'ın başkan olmasıyla baş edemediğini söyleyen Bannon, "Burada medya, bir muhalefet partisi. Bu ülkeyi anlamıyorlar. Donald Trump'ın neden ABD Başkanı seçildiğini hala anlayamadılar." ifadelerini kullandı.



ABD seçimlerinde kaybedenlerden birinin de ana akım medya olduğunu söyleyen Bannon, bunun 'asla unutulmayacak aşağılayıcı bir yenilgi olduğunu söyledi.



 



kaynak:habertürk








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