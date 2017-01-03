BU LİSTEDE EMRE MOR DA VAR!
Fransız basını 1995 ve sonrasında doğan yıldız oyunculardan hazırlanan bir liste hazırladı. İşte aralarında Emre Mor'un da yer aldığı müthiş 11...
Gianluigi Donnarumma, 17
1999 yılında doğan İtalyan kaleci Milan'da oynuyor.
Hector Bellerin, 21
Arsenal'de sağ bek oynayan İspanyol futbolcu 1995 doğumlu.
Alessio Romagnoli, 21
Milan'da forma giyen genç stoper 1995 doğumlu.
Jonathan Tah, 20
1996 doğumlu Alman stoper Bayer Leverkusen'de forma giyiyor.
Jose Luis Gaya, 21
1995 doğumlu İspanyol futbolcu Valencia'da sol bek mevkiinde forma giyiyor.
Joshua Kimmich, 21
1995 doğumlu Alman futbolcu, Bayern Münih'te orta sahada görev alıyor.
Adrien Rabiot, 21
Paris Saint-Germain'de orta sahada görev alan Fransız futbolcu, 1995 doğumlu.
Renato Sanches, 19
Bayern Münih'in 1997 doğumlu Portekizli genç futbolcusu orta sahada görev alıyor.
Dele Alli, 20
Tottenham'da forma giyen İngiliz futbolcu 1996 doğumlu ve orta sahada oynuyor.
Emre Mor, 19
1997 doğumlu olan Emre Mor, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyiyor.
Gabriel Jesus, 19
1997 doğumlu Brezilyalı genç santrafor Ocak ayında Manchester City'de forma giymeye başlayacak.
Ousmane Dembele, 19
Sol kanatta görev alan 1997 doğumlu Fransız futbolcu, Borussia Dortmund'da forma giyiyor.
kaynak:habertürk
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