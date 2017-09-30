Japonya'da sergilenen insansı robot, gerçekçiliği sayesinde oldukça ilgi çekti.

BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Son derece gerçekçi olan robotun mucitleri Japonyadan. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen teknoloji fuarında tanıtıma çıkarılan robota bir bakan bir daha baktı.

ROBOT OLDUĞUNA İNANMADILAR

İnsandan farkı olmayan robot, figürlerin hareketlerine rahatlıkla odaklanabiliyor. Görenlerin robot olduğuna inanmadığı kadın robot, fuarda çokça ilgi çekti.

Kaynak: haberinburada