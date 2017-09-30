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Bu Robot İnsana, İnsandan Daha Çok Benziyor

BU ROBOT İNSANA, İNSANDAN DAHA ÇOK BENZİYOR

Japonya'da teknoloji fuarında sergilenen insansı robotun gerçekçiliği oldukça ilgi çekti.

Tarih : 30 Eylül 2017, 16:50
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Japonya'da sergilenen insansı robot, gerçekçiliği sayesinde oldukça ilgi çekti.

BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Son derece gerçekçi olan robotun mucitleri Japonyadan. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen teknoloji fuarında tanıtıma çıkarılan robota bir bakan bir daha baktı.

ROBOT OLDUĞUNA İNANMADILAR

İnsandan farkı olmayan robot, figürlerin hareketlerine rahatlıkla odaklanabiliyor. Görenlerin robot olduğuna inanmadığı kadın robot, fuarda çokça ilgi çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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