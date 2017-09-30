BU ROBOT İNSANA, İNSANDAN DAHA ÇOK BENZİYOR
Japonya'da teknoloji fuarında sergilenen insansı robotun gerçekçiliği oldukça ilgi çekti.
Japonya'da sergilenen insansı robot, gerçekçiliği sayesinde oldukça ilgi çekti.
BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI
Son derece gerçekçi olan robotun mucitleri Japonyadan. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen teknoloji fuarında tanıtıma çıkarılan robota bir bakan bir daha baktı.
ROBOT OLDUĞUNA İNANMADILAR
İnsandan farkı olmayan robot, figürlerin hareketlerine rahatlıkla odaklanabiliyor. Görenlerin robot olduğuna inanmadığı kadın robot, fuarda çokça ilgi çekti.
Kaynak: haberinburada
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