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Bu Smoothieleri Sipariş Ediyorlar Ancak İçmeye Kıyamıyorlar

BU SMOOTHİELERİ SİPARİŞ EDİYORLAR ANCAK İÇMEYE KIYAMIYORLAR

Yeni Zelanda'da usta kadının yaptığı smoothie'ler ünlü bir ressamın tabloları gibi.

Tarih : 20 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Bu Smoothieleri Sipariş Ediyorlar Ancak İçmeye Kıyamıyorlar(5/10)1

Yeni Zelandalı smoothie ustası kadının içecekleri tabloları aratmıyor.

TABLO GİBİ İÇECEK

Yeni Zelanda'da smoothie yani meyveli ve buzlu içecek yapan Hazel Zakariya isimli kadın, sıradanlık yerine sanatı tercih etmiş. İçeceklerini tabloya dönüştüren Zakariya müşterilerinden sürekli övgü alıyor.

İÇMEYE KIYAMIYORLAR

Yaptığı smoothieleri instagramdan paylaşan Zakariya binlerce beğeni alıyor. Müşterileri ise bu içecekleri içmeye kıyamadıklarını söylüyor.

ÜNLÜ TABLOLARDAN FARKSIZ

Bazen ünlü film ve dizilerin resmini yapan usta kadın bazense sadece doğa resmi yapabiliyor. İsteğe göre de çalıştığını söyleyen Zakariya'nın smoothie içeceklerinin üstüne çizemeyeceği şey yok.

GERÇEK ÇİÇEKLERLERLE SÜSLÜYOR

Meyveli içecek alanında devri yapan Zakariya aynı zamanda bu içecekleri gerçek çiçeklerle de süslüyor. Böylece müşteriler, smoothielerini gerçek çiçeklerle birlikte içiyor.

Hazel Zakariya'nın "içecek eserleri"nden bazıları ise şöyle;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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