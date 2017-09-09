BU UYANDIRMA ŞAKALARI ÖYLE ZALİMCE Kİ UYUYAN UYUDUĞUNA BİN PİŞMAN
Arkadaşlarının yanında uyuma hatasına düşen uykucular, en beklemedikleri anda gelen şakalarla neye uğradıklarını şaşırıyor.
Uyandırma şakaları, doğal oldukları için hep çok güldürmüştür. Ancak bunlar öyle şakalar ki, akrabaların da ailenin de arasını açacak cinsten.
Arkadaşlarını yanında uyuma gafletine düşen bu uykucular ise en pis şakalarla uyanarak neye uğradıklarını şaşırıyorlar.
Kaynak: haberinburada
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