Uyandırma şakaları, doğal oldukları için hep çok güldürmüştür. Ancak bunlar öyle şakalar ki, akrabaların da ailenin de arasını açacak cinsten.

Arkadaşlarını yanında uyuma gafletine düşen bu uykucular ise en pis şakalarla uyanarak neye uğradıklarını şaşırıyorlar.

Kaynak: haberinburada