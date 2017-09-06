BU YAZ KAPIKULE SINIR KAPISI'NDAN 146 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI
Gümrük verilerine göre, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaz sezonu boyunca 146 bin 639 yolcu aracı ülkeye giriş yaparken, 111 bin 566 yolcu aracı da çıkış yaptı.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı olan Kapıkule'de yolcu aracı sezon istatistikleri açıklandı.
146 BİN ARAÇ GİRİŞ , 111 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI
Gümrük verilerine göre, yaz sezonu boyunca 146 bin 639 yolcu aracı ülkeye giriş yaparken, 111 bin 566 yolcu aracı da çıkış yaptı.
Kaynak: haberinburada
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