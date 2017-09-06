Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım

Bu Yaz Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 146 Bin Araç Giriş Yaptı

BU YAZ KAPIKULE SINIR KAPISI'NDAN 146 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Gümrük verilerine göre, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaz sezonu boyunca 146 bin 639 yolcu aracı ülkeye giriş yaparken, 111 bin 566 yolcu aracı da çıkış yaptı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Bu Yaz Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 146 Bin Araç Giriş Yaptı(7/10)3

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı olan Kapıkule'de yolcu aracı sezon istatistikleri açıklandı.

146 BİN ARAÇ GİRİŞ , 111 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Gümrük verilerine göre, yaz sezonu boyunca 146 bin 639 yolcu aracı ülkeye giriş yaparken, 111 bin 566 yolcu aracı da çıkış yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Yaz  Kapıkule  Sınır  Kapısı  Ndan  146  Bin  Araç  Giriş  Yaptı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER