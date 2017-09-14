Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu

Bugatti Chirion, Dünya Hız Rekorunu Kırdı

BUGATTİ CHİRİON, DÜNYA HIZ REKORUNU KIRDI

Bin 500 beygirlik Bugatti Chiron, Formula 1 sürücüsü Montoya'nın direksiyon başındayken 400km/s hıza çıkıp tekrar 0km/s'ye düşmesini 41.96 saniyede tamamlamasıyla dünya rekoru kırdı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Bugatti Chirion, Dünya Hız Rekorunu Kırdı(6/10)2

8.0 litrelik dört turblu W16 motoruyla bin 500 beygir güç ve 1600Nm tork üreten Yeni Bugatti Chiron 0-100km/s'ye sadece 2.4 saniyede, 200km/s'ye 6.1 saniyede, 300km/s'ye 13.1 saniyede ve 400km/s'ye ise 32.6 saniyede çıkıyor.

AZAMİ HIZI 420 KİLOMETRE

Aracın azami hızı şuan olarak 420km's'de elektronik olarak sınırlandırılmış ancak gelecek yıl hız sınırlandırması kaldırıldığında Bugatti'nin amiral gemisi Veyron Super Sport'un 430km/s'lik azami hızını geçmesi bekleniyor.

Yeni Bugatti Chiron'un fiyatı yaklaşık olarak 3 milyon dolar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bugatti  Chirion  Dünya  Hız  Rekorunu  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER