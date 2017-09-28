İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugün seçim yapacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.

İLK TURDA 206 OY ALAN KAZANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 309 üye bulunuyor. Kapalı oylamada başkan seçilebilmek için ilk turda Meclis üyelerinin 3'te 2 çoğunluğunun (206) oyunu almak gerekecek. İlk turda sonuç çıkmazsa ikinci turda da 3'e 2 çoğunluk aranacak.

AK PARTİ'NİN 179, CHP'NİN 127 ÜYESİ VAR

İkinci turda da sonuç alınamaması halinde Meclis üyeleri 3. kez sandık başına gidecek. Bu turda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek için Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yeterli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 179, CHP'nin 127, MHP'nin 2 üyesi ile bir bağımsız üye bulunuyor.

CHP'NİN ADAYI

Seçimde CHP'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken AK Parti'nin adayı ise Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu.

Kadir Topbaş, 22 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Kaynak: haberinburada