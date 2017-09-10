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Bülent Ersoy, Yılmaz Morgül'e 5 Bin Euro Bayram Harçlığı Verdi

BÜLENT ERSOY, YILMAZ MORGÜL'E 5 BİN EURO BAYRAM HARÇLIĞI VERDİ

Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından çektirdiği fotoğrafları "Bayram'da yaşayan efsane Bülent Ersoy'un elini öptüm, 5 bin Euro harçlık verdi" notuyla paylaştı.

Tarih : 10 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Bülent Ersoy, Yılmaz Morgül'e 5 Bin Euro Bayram Harçlığı Verdi(5/10)1

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Yılmaz Morgül, son olarak Bülent Ersoy'a yaptığı bayram ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"5 BİN EURO HARÇLIK VERDİ"

515'den fazla takipçisi olan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'la çektirdiği fotoğrafları "Bayram'da yaşayan efsane Bülent Ersoy'un elini öptüm, 5 bin Euro harçlık verdi" notuyla paylaştı.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa süredece çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Yılmaz Morgül'ün o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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