BÜLENT ERSOY, YILMAZ MORGÜL'E 5 BİN EURO BAYRAM HARÇLIĞI VERDİ
Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından çektirdiği fotoğrafları "Bayram'da yaşayan efsane Bülent Ersoy'un elini öptüm, 5 bin Euro harçlık verdi" notuyla paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Yılmaz Morgül, son olarak Bülent Ersoy'a yaptığı bayram ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
"5 BİN EURO HARÇLIK VERDİ"
515'den fazla takipçisi olan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'la çektirdiği fotoğrafları "Bayram'da yaşayan efsane Bülent Ersoy'un elini öptüm, 5 bin Euro harçlık verdi" notuyla paylaştı.
ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI
Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa süredece çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İşte Yılmaz Morgül'ün o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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