BULGARİSTAN SINIR GÖREVLİLERİ, TÜRKİYE'YE GEÇMEYE ÇALIŞAN TÜRKLERİ RÜŞVET VERMEYE ZORLUYOR
Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçilerin, Bulgaristan sınır görevlileri tarafından rüşvet vermeye zorlandığı, rüşvet vermeyenlerin 14 saat güneş altında bekletildiği ortaya çıktı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Bulgaristan sınır güvenlik görevlilerinin, kara yoluyla ülkelerine tatile giden Avrupalı Türkleri, "baskı ve sindirme yoluyla rüşvet vermeye zorladığını" açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN GÜNDEME GETİRDİ
Sosyal medya hesabı üzerinden, Bulgaristan üzerinden anavatanlarına giden Avrupalı Türklere, yaşadıkları sorunları bildirme çağrısı yapan Piri, konuyu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu gündemine taşıdı.
Flaman Sosyalist Partili (SP.A) meslektaşı Kathleen van Bremt ile birlikte Avrupalı Türklerin sorunlarını takip eden Kati Piri, bu konuda AB Komisyonu'na bir rapor sundu.
BBC Türkçe'nin haberine göre Hollandalı parlamenter, Avrupalı Türklerin Bulgar polisi ile yaşadığı sorunların anlatıldığı "Kara kitabı", 1 Ocak 2018'de AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak olan Sofya hükümetine iletecek.
"14 SAAT GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİLİYORLAR"
Karayoluyla ülkesine giden Avrupalı Türklerin, Bulgar sınır güvenlik birimlerinin karıştığı yolsuzlukların kurbanı olduğunu vurgulayan Kati Piri, Türkiye kökenli yolcuların 14 saate yakın güneş altında bekletildiklerini söyledi.
AP Türkiye Raportörü 'ne göre, Bulgar polisi Avrupalı Türkleri rüşvet vermeye zorladı, kaynağı belli olmayan nakit cezalar yazdı, zorunlu dezenfeksiyon gerekçesiyle araçları zorla yıkattı. Ödemeyi reddedenler uzun süre kuyrukta bekletildi.
'YOLSUZLUKLAR ÖNLENEMİYOR'
Kati Piri, Bulgaristan'ın 10 yıldır AB üyesi olmasına ve birliğin milyonlarca euro sübvansiyon vermesine rağmen sınırdaki yolsuzlukların önlenemediğine dikkati çekti. AP Türkiye Raportörü, AB Komisyonu'nun bu sorunu ciddi biçimde ele alması gerektiğini vurguladı. Yıllardır devam eden sorunların artık sona ermesi gerektiğini dile getiren Piri, AB vatandaşı olan Avrupalı Türklerin haklarının, AB Dönem Başkanı olmaya hazırlanan bir ülke tarafından ihlal edildiğini kaydetti.
"PARALI SEYAHAT PULU ALMAYA ZORLANIYORLAR"
Geçen ay eşi ve çocuğu ile birlikte Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden Hollanda vatandaşı Tekin Ateş, yaşadığı sorunları Piri ile paylaşan isimlerden biri.
Ateş, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada rüşvetin yanı sıra, ucuza seyahat pulu satılan noktaların bilinçli bir şekilde kapatılarak, Avrupalı Türklerin kişilerden pahalı seyahat pulu almaya zorlandığını öne sürdü. Ateş, AP üyesi parlamenterlerin konuya sahip çıkmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.
Kaynak: haberinburada
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