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BULGARİSTAN'DA BÜYÜK SAYGISIZLIK! OSMANLI'DAN YADİGAR TARİHİ CAMİ, AKŞAM BAR OLUYOR


Bulgaristan'da Büyük Saygısızlık! Osmanlı'dan Yadigar Tarihi Cami, Akşam Bar Oluyor
Tarih : 03 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Bulgaristan'da Büyük Saygısızlık! Osmanlı'dan Yadigar Tarihi Cami, Akşam Bar Oluyor(6/10)2

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Osmanlı yadigarı Koca Mahmut Paşa Camii, 125 yıldır Sofya Arkeoloji Müzesi olarak kullanılıyor.

TARİHİ BÜYÜK CAMİ, AKŞAMLARI BAR OLUYOR

Bulgaristan'daki soydaşlar ile Bulgar vatandaşları tarafından "Büyük Cami" olarak adlandırılan 523 yıllık tarihi eserin bahçesi ise akşam saatlerinde bara dönüşüyor. Durumu bizzat yerinde gözlemleyerek fotoğraflayan Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Neval Konuk, tarihi caminin bahçe kısmındaki kafenin akşam saatlerinde eğlence mekanına dönüştüğünü anlattı.

İBADETHANE, HASTAHANE, KÜTÜPHANE ŞİMDİ İSE BİRAHANE

Sofya'daki eserin durumunu yerinde inceleyen Konuk, tarihi Osmanlı cami ve izlenimlerini şöyle paylaştı: "Sofya'da Büyük Camii olarak adlandırılan Koca Mahmut Paşa Camii'nin inşaatına 1451 yılında vezir Mahmut Paşa döneminde başlandı. Ancak eser, paşanın ölümünden 20 yıl sonra ancak 1494'de tamamlandı. Caminin bünyesinde medrese, su sarnıcı ve Çeşme bulunuyor. Osmanlı-Rus savaşı sırasında tarihi ibadethane hastaneye dönüştürülüyor. Sonraki yıllarda ise kütüphane olarak kullanılıyor."

"BU SAYGISIZLIKLA İLGİLİ TÜRKİYE GİRİŞİMDE BULUNMALI"

Konuk, "1892 yılından bugüne kadar Sofya arkeoloji Müzesi olarak Bulgaristanuhdesinde hizmet veren bu mekan akşam saatleride ise içkili bir mekan haline getiriliyor. Tarihi Osmanlı eserinin Bulgaristan Başmüftülüğü mülkiyetinde yeralması doğru olurdu. Müslümanların kutsal ibadet mekanı sayılan cami bahçesini eğlence yeri ve bar olarak kullanmak bana göre saygısızlık. Türkiye, girişimde bulunmalı" dedi.

"İÇİMİZ ACIYOR"

Bulgaristan Başmüftülüğü Vakıf Malları Birim Sorumlusu Osman İbrahimov da, Koca Mahmut Paşa Camii'nin bahçesindeki görüntüler için "İçimizi acıtıyor. Kutsal mabedimizde bu saygısızlığa izin verilmemeli" ifadelerini kullandı. Caminin Bulgaristan Başmüftülüğü uhdesinde olmadığını dile getiren İbrahimov, "Cami ayakta dursa da Bulgaristan'ın mülkü sayıldığından ibadethane olarak kullanamıyoruz. Bizim isteğimiz hiç olmazsa bahçesinde içki ve eğlence yapılmasına müsade edilmesin."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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