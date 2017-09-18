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Bunaltan tören: Kimi ağladı, kimiyse kendini yere attı!

BUNALTAN TÖREN: KİMİ AĞLADI, KİMİYSE KENDİNİ YERE ATTI!

Bolu'da, eğitim-öğretim yılı açılış töreninde sıcak altında uzun süre ayakta kalan öğrenciler zor anlar yaşadı. Öğrencilerden bazıları ağlarken, bazıları ise oturarak bekledi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Bunaltan Tören: Kimi Ağladı, Kimiyse Kendini Yere Attı!(5/10)1

Bolu'da, 2017-18 eğitim- öğretim yılı açılış töreninde uzun süre ayakta sıcak altında bekleyen ilkokul öğrencileri zorlandı. Öğrenciler, öğretmen ve velilerinin verdiği suyla serinlemeye çalıştı.

YARIM SAAT SICAĞIN ALTINDA BEKLEDİLER

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saat 11.00'de başlayan tören için 6- 11 yaşlarındaki öğrenciler saat 10.30'da okul bahçesinde hazır bekletildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın ardından konuşan Vali Baruş, şöyle dedi:"Çocuklarımızın gelecekte başarılı birer insan olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Eğitim süreci toplumların yetişmesinde, bireylerin geleceğe ilişkin umutlarının korunmasında gereklidir. Böylece toplumsal mutluluğun, birlik ve beraberliğin sağlanmasında, ülkelerin medeniyetler arasında ön sıralarda yer almasında çok önemli rolü olan bir süreçtir.

Bugün vazgeçilmez hale gelen anaokulunu da kapsayan yılları da saydığımızda liseyi bitirene kadar çocuklarımızın asgari 13 yıl eğitim süreci içerisinde geçiyor. Üniversite sürecini de katarsak 17-18 yıla çıktığını görüyoruz. İnsan hayatının en önemli yıllarını kapsayan bu sürecin bireylerin ve toplumların hayatındaki rolü yadsınamaz."

KİMİSİ AĞLADI, KİMİSİ YERE OTURDU

Yakmaşık 1 saat süren protokol konuşmaları sonuna doğru öğrenciler sıcaktan bunaldı. Bir öğrenci ağladı. Sıcakta zorlanan öğrencilere öğretmen ve öğrencileri su verdi. Bir öğrenci annesinin yeleğinin altına sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Uzun süre ayakta beklemeleri nedeniyle yorulan öğrencilerden bazıları da yere oturdu.

Tören, şiir okunması, işaret dili korosunun şarkı söylemesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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