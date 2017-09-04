2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Sakatlığımla alakalı çok şükür iyiye gidiyor. Dün de antrenman yaptım. Ufak tefek ağrılarım var ama bugün de takımla çıkacağım. Bugün antrenmandan sonra bakıp son kararı hocamız verecek.

"UKRAYNA MAÇINI TELAFİ EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ukrayna maçında iyi bir performans sergileyemedik. Bunu telafi için bir şansımız var. Artık maç saatini bekliyoruz. Matematiksel olarak bir şansımız var. Küçük de olsa bu şansın peşinden gitmek istiyoruz. Yarın inşallah farklı bir şekilde sahaya çıkarak iyi oyun oynamak istiyoruz. Bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum.

"YABANCI SINIRI GELSİN"

Ben Türk futbolcusu olarak benim fikrim çok net. Tabiki Türk arakadaşlarımın daha fazla oynaması istiyorum. Bu yabancı kuralı nedeniyle bir çok Türk futbolcu 30-31 yaşında futbolu bıraktı. Ben yabancı kuralına saygı duyuyorum ama karşıyım."

LUCESCU: BU DÜZEYDE BEN BÖYLE HAKEMLİK GÖRMEDİM

Burak Yılmaz'ın ardından konuşan teknik direktör Mircea Lucescu ise şöyle konuştu:

"Şu an için Ukrayna karşılaşmasıyla ilgili konuşmak çok zor. Ben mucize yaratamam. Şu an için oyunu kontrol eden bir takım yaratmak istiyorum. Grupta organizasyon açısından en iyi ekibin Ukrayna olduğunu söyleyebilirim. Hakem hatalarını hepiniz gördünüz. Ukrayna karşısında bu hatalar olmasa, sonuç çok farklı olurdu. 5 ciddi hata vardı. Bu düzeyde ben böyle bir hakemlik görmedim. Ukrayna yedek kulübesinde 3 tane İspanyol görevli vardı. UEFA'dan, Collina'dan veya hakemlerden resmi bir özür bekledim ama halen herhangi bir özür gelmedi. Ukrayna kulübesindeki üç İspanyol sorumludan ikisi yardımcı antrenör, birisi de kaleci antrenörüydü. Bu olayın bir başka boyutu. Ukrayna bizden daha iyi oynadı. Bunu kabul ediyoruz. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum.

"HAKEM HATALARI KASITLI"

Benim için 2 zor gün geçti. Oyuncuları hiçbir şey olmamış gibi motive etmek güç oldu. Ben yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Her iki takım için de çok önemli bir maç. Şimdi de maç saatini bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık.

Hırvatistan da iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Onların da puana ihtiyacı var. Ben oyuncularımın gayet iyi konsantre olduğunu döşünüyorum. Biz şu ana kadar farklı oyuncularla oynamaya alıştık ama Hırvatistan için rotasyon yapmak daha zor olacak. Yarın fizik olarak daha iyi durumda olan ve defansif katkısı yüksek oyuncuları tercih edeceğim."

Kaynak: haberinburada