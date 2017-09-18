Burak Yılmaz'ın, kaptan olarak çıktığı Medipol Başakşehir maçında taktığı pazubanttaki isimler dikkat çekti. Trabzonspor efsane kaptanlarının isimlerini pazubandının üzerinde yaşatıyor. Bordo-mavili takımda forma giymiş olan efsanelerin isim ve soyadlarının baş harfleri pazubandın üzerinde bulunuyor. (Ş.G - Şenol Güneş, F.T - Fatih Tekke, H.M Hami Mandıralı, F.Ö Faruk Özak vb…)

LUCESCU MAÇI İZLEDİ

Maçta sürpriz isimler de vardı. Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun ile Olcay Şahan'ın babası Mustafa Şahan samimi görüntüler verdiler. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte maçı tribünde dikkatle seyretti.

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Kaynak: haberinburada