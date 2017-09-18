BURAK'IN PAZUBANDINDAKİ DETAY GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Burak Yılmaz'ın, kaptan olarak çıktığı Medipol Başakşehir maçında taktığı pazubanttaki isimler dikkat çekti. Trabzonspor efsane kaptanlarının isimlerini pazubandının üzerinde yaşatıyor. Bordo-mavili takımda forma giymiş olan efsanelerin isim ve soyadlarının baş harfleri pazubandın üzerinde bulunuyor. (Ş.G - Şenol Güneş, F.T - Fatih Tekke, H.M Hami Mandıralı, F.Ö Faruk Özak vb…)
LUCESCU MAÇI İZLEDİ
Maçta sürpriz isimler de vardı. Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun ile Olcay Şahan'ın babası Mustafa Şahan samimi görüntüler verdiler. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte maçı tribünde dikkatle seyretti.
(Skor)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar