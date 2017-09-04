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BURASI TÜRKİYE! 450 METRE YÜKSEKLİKTEKİ CAM SEYİR TERASI BÜYÜLEDİ


Burası Türkiye! 450 Metre Yükseklikteki Cam Seyir Terası Büyüledi
Tarih : 04 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Burası Türkiye! 450 Metre Yükseklikteki Cam Seyir Terası Büyüledi(8/10)4

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'na yapılan cam seyir terasa bayram tatilinde ziyaretçi akını oldu.

BAYRAMDA 10 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Türkiye'nin önemli kanyonlarından biri olan Çatak Kanyonu'na yapılan cam terasla kanyonun 7 kilometrelik bölümünün yanı sıra Devrekani Çayı da izlenebiliyor. Çay yatağından 450 metre yüksekte yer alan cam terası Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

EN BÜYÜK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Bazı ziyaretçilerin cam zemine basarak terasta yürümekten korkarken çoğu ziyaretçinin ise korkularını yenerek terasın ucuna kadar gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hayallerinden birisi olan Çatak Kanyonu Cam Terası Projesi'nin bir ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

1 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

İlçenin en önemli turizm değeri olan Çatak Kanyonu'nun müthiş görüntüsünün en iyi cam terastan izlendiğini ifade eden Civelek, "Şu anda tam olarak bitmeyen cam terasımız bayram boyunca her gün binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Böylece bu projenin gerekliliğini ve bölgemiz için önemini görmüş olduk. Yaklaşık bir ay içerisinde çevre düzenlemesi dahil projenin tamamen bitirilmesini bekliyoruz." dedi.

KÖYLÜLER İLGİDEN MEMNUN

Köyleri sınırları içerisindeki Çatak Kanyonu'na yapılan cam terasın köyleri ve ilçeleri için çok büyük bir proje olduğunu ifade eden Karakuşlu Köyü Muhtarı Ali Çetin ise seyir terasına gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bayram tatili süresince terası yaklaşık on bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Çetin, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için muhtarlık ve köy derneği olarak yapılacak tesisin işletmesine talibiz. Projede emeği geçen herkese köyüm adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Bayram tatili için İstanbul'dan memleketine gelen Yaşar Bakırcı, cam seyir terası memleketlerine kazandıran yetkililere teşekkür etti.

Terasın zemininin cam olduğunu bu nedenle ilk başta çekinerek yürüdüklerini ifade eden Bakırcı, "Çatak Kanyonu'nda müthiş bir manzara var. Devrekani Çayı'da izlenebiliyor. Herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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