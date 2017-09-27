Giresun'un Yağlıdere ilçesi her geçen yıl göç veriyor ve gidenler de ABD'ye yerleşiyor. Bu göçü önlemek için ilçenin belediye başkanı harekete geçti.

Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu belediye binasında düzenlediği basın toplantısında bu kapsamda Yağlıdere'nin olmazsa olmaz projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

YOL YAPILDI, İÇME SUYU SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ"

Yağlıdere'nin çehresini değiştirmek için çevre yolundan başladıklarını kaydeden Kırhasanoğlu, "Bu yolla ilgili mücadele verdik ve yapımını sağladık. İçme suları dereden kuyudan geliyordu, yüksek kattaki dairelere su çıkmıyordu. Şu anda sularda hiç bir sıkıntı yok. İlçeye bağlı Yazlık köyünden kaynak suyu getirdik altyapıyı yeniden yaptık ve artık su ile ilgili hiçbir problem kalmadı" ifadelerini kullandı.

"ÜST YAPI YENİLENDİ, İLÇEYE YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK"

İlçenin yıllar içinde sel felaketleri ile anıldığını ama bunun da büyük oranda önüne geçtiklerini belirten Kırhasanoğlu, "2009 yılında büyük bir sel felaketi yaşadık. Esnaf mağdur oldu bununla ilgili çalışma yaptık. Merkez Mahalle, Bük Mahallesinde tüm şebeke değişti. Üst yapı da yenilendi. İnşallah bundan sonda Parklar yeşil alanlar çalışması yapıyoruz. Bu bağlamda Tuzla Belediyesi ile birlikte ilçenin eski belediye binasını yıkarak ilçeye yeni bir yeşil alan ve park kavuşturduk" dedi.

Göçün önüne geçebilmek için çalışmalarını her yönde sürdürdüklerini kaydeden Abdurrahman Kırhasanoğlu, ilçeye bağlı köyden mahalle statüsüne geçen 8 mahallenin mevcut olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"HER MAHALLENİN 15 KİLOMETRE YOLU VAR"

Her birinin 15 kilometre yolu var. Bu yollarımızın da yaklaşık yüzde 90 beton asfalt yaparak yolları tamamlamış durumdayız. Belediye binası 2014 yılında hizmete açıldı. Eski alana da park projesi yaptık. Park yaptığımız alan tüm köylerin toplu olarak bulundukları en çok zamanlarını geçirdikleri bir toplanma yeri oldu. Bu sayede ilçenin ferahlamasını ve insanların adeta yeni bir buluşma noktası haline getirdik.

"DERE ÜZERİNE GÖLETLER YAPILACAK"

İlçeye ismini veren 'Yağlıdere' deresi üzerine ABD'deki gibi göletleri ilçeye kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Kırhasanoğlu, "Dere üzerine gölet, yakına park alanı, restoran, kafe gibi alanları içeren, ilçeyi daha cazip hale getirecek bir proje yapılacak. İlçemiz görmeye değer ve insanların burayı tercih edebileceği bir yer olacak. Kentsel dönüşüm projesi de var. TOKİ ile protokol imzaladık bina sahipleriyle görüşüp başlamak istiyoruz. Yağlıdere'yi Alucra ilçesine bağlayan karayolunun 10 kilometrelik kısmı için ihale yapıldı tünelli viyadüklü daha standardı yüksek yol haline gelecek. 1-1,5 sene içinde yapılması planlanıyor. Ondan sonra da 40 kilometrelik bir kısım için proje ihalesi yapıldı. Bu yol Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en iyi yol haline gelecek inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada