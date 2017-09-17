Amcası Murat Başoğlu ile yaşadığı ilişki ile gündemden inmeyen Burcu Başoğlu Kabadayı'nın ilk eşi Onur Karabulut konuştu. Karabulut, "Burcu ile ayrılma nedenimiz yüzde 70 ona karşı bir şey hissetmememden kaynaklandıysa, yüzde 30 da beni aldattığını düşündüğüm için ayrıldım." dedi.

"ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Uluslararası bir şirkette Genel Müdürlük yapan Burcu Başoğlu Kabadayı'nın ilk eşi Onur Karabulut, Burcu'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir yıllık bir sevgililik sürecinin ardından üç yıl boyunca evli kaldıklarını söyleyen Karabulut, ayrılma sebeplerinin artık ona karşı bir şey hissetmemesinden kaynaklandığını belirtirken, "Yüzde 70 bu nedense yüzde 30'da aldatıldığımı düşündüğüm için ayrıldım" dedi.

"BENİ ALDATTIĞINA DAİR ŞÜPHELERİM VARDI"

2010 yılında boşandıklarını söyleyen Onur Karabulut aynı arabayla boşanmaya gittiklerinin altını çizerek şunları söyledi: "Burcu'yla iki kere aynı şirkette çalışmışTım ama ben kendisini tanımıyordum o beni tanıyormuş. 1 yıl sevgili olduk. Üç yıl da Burcu Kabadayı Başoğluyla evli kaldık. 2010 yılında boşandık. 7,5 yıl oldu biz ayrılalı. Burcu ile Murat Başoğlu olayı yüzünden ayrılmadık. Hatta aynı arabada boşanmaya gittik aynı arabayla boşanıp döndük. Yüzde 30 beni aldattığını düşünüyordum, yüzde 70 de artık ona karşı bir şey hissetmememdi. Dediğim gibi beni aldattığına dair şüphelerim vardı ama bu boşanma sebebimiz Murat Başoğlu ile ilgili değildi. İnanın bana bunu bütün samimiyetimle söylüyorum eğer ben Burcu Kabadayı Başoğlu'yla amcası Murat Başoğlu ilişkisi yüzünden boşanmış olsaydım dayak yeme pahasına ne yapar eder Burcu'nun eşi Selçuk Kabadayı'yı bulur ona bütün olanları anlatırdım. Çünkü bu çok çirkin ve çok kötü bir olay Allah kimsenin başına vermesin."

TEKNEDEKİ KADIN BURCU BAŞOĞLU

Onur Karabulut, tarafların yalanladığı tekne görüntüleri hakkında kadının Burcu Başoğlu olduğunu doğruladıktan sonra şöyle devam etti: "Asla Murat Başoğlu'ndan böyle çirkin ilişkiyi beklemezdim. İnanın aklımın ucundan geçmezdi. Evet bizim evli olduğumuz dönem diğer kuzenleri gibi o da amcasıyla çok sık görüşüyordu. Burcu ailenin tek kızı. Diğer kuzenler hep erkek. Ben olayları ve benimle ilgili ortaya atılan haberleri Amerika'dan geldikten sonra öğrendim. Ailem ben üzülmeyeyim ve bana zarar gelmesin diye benden bu olayı ilk başta saklamışlar. Eski kayınpederim ve eski kayınvalideme çok üzülüyorum onlar böyle bir şeyi hak etmediler. Allah yardımcıları olsun."

Kaynak: haberinburada