BURCU BAŞOĞLU'NUN KOCASI, MURAT BAŞOĞLU'NUN MALLARINA TEDBİR KOYDURDU
Murat Başoğlu'nun yeğeni ile yaşadığı skandal ilişkinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Burcu Başoğlu'nun kocası, tazminat alabilmek için Murat Başoğlu'nun mallarına tedbir koydurdu.
Evli sunucu Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Skandalda yeni bir gelişme yaşandı.
MURAT BAŞOĞLU MALLARINI SATIŞA ÇIKARDI
Murat Başoğlu 29 Temmuz'da, Bodrum'daki teknesinde ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile sevişirken görüntülenmişti. Selçuk Kabadayı eşine ve Murat Başoğlu'na 1'er milyon liralık tazminat davası açmıştı.
BURCU BAŞOĞLU'NUN KOCASI MALLAR TEDBİR KOYDURDU
Bunun üzerine Murat Başoğlu, İzmir ve İstanbul'daki iki mülkünü 20 milyon TL'ye satışa çıkarttı. Bunu haber alan Selçuk Kabadayı satılmaması için mallara tedbir talebinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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