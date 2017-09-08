Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!

Burcu Başoğlu'nun Kocası, Murat Başoğlu'nun Mallarına Tedbir Koydurdu

BURCU BAŞOĞLU'NUN KOCASI, MURAT BAŞOĞLU'NUN MALLARINA TEDBİR KOYDURDU

Murat Başoğlu'nun yeğeni ile yaşadığı skandal ilişkinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Burcu Başoğlu'nun kocası, tazminat alabilmek için Murat Başoğlu'nun mallarına tedbir koydurdu.

Tarih : 08 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Burcu Başoğlu'nun Kocası, Murat Başoğlu'nun Mallarına Tedbir Koydurdu(5/10)1

Evli sunucu Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Skandalda yeni bir gelişme yaşandı.

MURAT BAŞOĞLU MALLARINI SATIŞA ÇIKARDI

Murat Başoğlu 29 Temmuz'da, Bodrum'daki teknesinde ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile sevişirken görüntülenmişti. Selçuk Kabadayı eşine ve Murat Başoğlu'na 1'er milyon liralık tazminat davası açmıştı.

BURCU BAŞOĞLU'NUN KOCASI MALLAR TEDBİR KOYDURDU

Bunun üzerine Murat Başoğlu, İzmir ve İstanbul'daki iki mülkünü 20 milyon TL'ye satışa çıkarttı. Bunu haber alan Selçuk Kabadayı satılmaması için mallara tedbir talebinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Burcu  Başoğlu  Nun  Kocası  Murat  Başoğlu  Nun  Mallarına  Tedbir  Koydurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER