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Burcu Esmersoy, Beni Yıkmak Kolay Değil Deyip Herkese Meydan Okudu

BURCU ESMERSOY, BENİ YIKMAK KOLAY DEĞİL DEYİP HERKESE MEYDAN OKUDU

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, "Reytingi fazla olanla çok uğraşıyorlar ama beni yıkmak kolay değil." deyip herkese meydan okudu.

Tarih : 04 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Burcu Esmersoy, Beni Yıkmak Kolay Değil Deyip Herkese Meydan Okudu(6/10)2

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, kadın olarak ayakta kalmanın zorluklarına değindi. Sunucu, "Biraz fazlaca reytingi olan kişiyle çok uğraşılıyor. Zaten dünyanın her yerinde böyle ama beni yıkmak o kadar da kolay değil" dedi.

GÜÇLÜ KADIN İMAJI ÇİZDİ

Burcu Esmersoy verdiği röportajda formunu nasıl koruduğunun yanı sıra ayakta kalmanın zorluklarını anlattı. Esmersoy, "Beni yıkmak kolay değil" deyip güçlü kadın imajı çizdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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