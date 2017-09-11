Güzeller güzeli sunucu Burcu Esmersoy sonunda aşkı buldu. İş adamı sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Esmersoy, utangaç tavırlar sergiledi.

Erkeklerin en beğendiği kadınlar arasında yer alan Burcu Esmersoy, uzun bir süredir aradığı aşkı bulamıyordu. Esmersoy, aşkı iş adamı Berk Suyabatmaz'da buldu.

KAMERALARI GÖRÜNCE UTANDI

İlk defa sevgilisiyle görüntülenen Burcu Esmersoy kameraları görünce kısa bir şaşkınlığın ardından, utangaç bir tavırla poz verdi.

İşte Burcu Esmersoy ve sevgilisi:

Kaynak: haberinburada