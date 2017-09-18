Burdur'da düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 9 ülkeden 43 sporcunun katılımıyla yapıldı.

9 ÜLKEDEN 43 SPORCU

Burdur Belediyesi'nin düzenlediği Göl Festivali kapsamında Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın ikinci ayağı Burdur Gölü'nde gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye, Rusya, KKTC, Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, Kolombiya, Kazakistan ve Tayland'dan 43 sporcu mücadele etti.

"AMACIMIZ KURUYAN BURDUR GÖLÜNE DİKKAT ÇEKMEK"

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, "Bu yıl Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın üçüncüsünü düzenliyoruz ve ikinci ayağına ev sahipliği yapıyoruz. Asıl amacımız kuruyan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek. Uluslararası olan bu katılım bizim için heyecan verici. Amacımıza ulaşmada ne denli başarı elde ettiğimizi görüyoruz. Gelecek yıllar daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Burdur Gölü'nün kurumaması için yetkililere sesimizi duyurmak asıl hedefimiz ve amacımız" dedi.

"BURDUR GÖLÜ ÇOK GÜZEL AMA SIĞ"

Şampiyonaya Güney Kore'den katılan 24 yaşındaki da Yeob Kim, "Burdur çok güzel. Göl çok güzel, flyboarda uygun ama çok derin değil, çok sığ" diye konuştu. Kazakistan'dan katılan Dina Yurievna ise, flyboardın göl için güzel bir spor olduğunu söyledi.

İLK ÜÇÜN HEPSİ TÜRK

Şampiyonada Su Jeti Open Pro kategorisinde Kaan Şanver birinci, Serkan Kokol ikinci, Hakan Akgün üçüncü, Stock Pro 179 BG kategorisinde Mert İkiz birinci, Hakan Akgün ikinci, Hayri Yorgancı üçüncü, Stock Pro 180 Bg ve Üzeri kategorisinde Serkan Kokol birinci, Kahraman Aktaş ikinci, Bekir Uslu üçüncü oldu. Kadınlar su jetinde Zeynep Daştan birinci, Şenay Cankurt ikinci, Yasemin Usta üçüncü oldu. Flyboard erkeklerde Kahraman Aktaş birinci, Uğur Piro ikinci, Bekir Uslu üçüncü sırada yer aldı.

BİRİNCİLİK TAYLAND'A

Flyboard Burdur Kupası'nda ise Tayland'dan Suksan Tongthai birinci, Kahraman Aktaş ikinci, Kolombiya'dan Daniel Guerra üçüncü oldu.

Kaynak: haberinburada