BURNİNG MAN FESTİVALİ'NDE ALEVLERİN ARASINDA KALAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
Amerika'da her yıl Black Rock Çölü'nde gerçekleştirilen Burning Man festivaline alevlerin arasında kalan şahıs, feci şekilde yandı. Tedavi altına alınan şahıs hayatını kaybetti.
Her yıl on binlerce kişinin katıldığı Burning Man festivalinde 41 yaşında bir adam yanarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yangına nasıl dahil olduğu netleşmedi.
YANIK MERKEZİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Dünyaca ünlü Burning Man Festivali bu yıl ölüm şokuyla sarsıldı. Her yıl Nevada'nın kuzeybatı kesiminde kurak bir bölge olan Black Rock Çölü'nde yapılan ve binlerce kişinin katıldığı festivalde 41 yaşındaki Aaron Joel Mitchell yanarak hayatını kaybetti. Pazar gecesi 22.30'da gerçekleşen olaya itfaiye müdahale etti. Yanık tedavi merkezine nakledilen Mitchell burada yaşamını yitirdi. Adamın yangına nasıl dahil olduğu netleşmedi.
1990'DAN BERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Burning Man festivalinde 1990'dan beri ise hippiler, alternatif müzisyenler ve sanatçılar her yıl Nevada çölünde toplanıyor. Bu, farklı olanların buluşması. Temel fikir; ekolojik bilinç ve insanların eşitliği.
Festival alanında otomobil ve motosiklet uzun yıllardır yasak. Ancak kum fırtınalarında yaya gitmek oldukça yorucu olduğundan izin verilen tek araç bisiklet ya da "mutant araçlar".
"Sanat otomobili" olarak adlandırılan renkli taşıtlar özellikle yaratıcı ve tuhaf görünümleriyle ünlü. Ancak sıkı bir incelemeye tabi tutuluyorlar. Festivale sadece orijinal araç artık gerçekten tanınmayacak şekildeyse kabul ediliyor.
Festivalin son gününde geleneksel olarak dev ahşap kukla (Burning Man) yakılıyor. Ahşap heykel 2012'de 32 metreyle rekor büyüklükteydi.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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