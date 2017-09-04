Her yıl on binlerce kişinin katıldığı Burning Man festivalinde 41 yaşında bir adam yanarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yangına nasıl dahil olduğu netleşmedi.

YANIK MERKEZİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca ünlü Burning Man Festivali bu yıl ölüm şokuyla sarsıldı. Her yıl Nevada'nın kuzeybatı kesiminde kurak bir bölge olan Black Rock Çölü'nde yapılan ve binlerce kişinin katıldığı festivalde 41 yaşındaki Aaron Joel Mitchell yanarak hayatını kaybetti. Pazar gecesi 22.30'da gerçekleşen olaya itfaiye müdahale etti. Yanık tedavi merkezine nakledilen Mitchell burada yaşamını yitirdi. Adamın yangına nasıl dahil olduğu netleşmedi.

1990'DAN BERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Burning Man festivalinde 1990'dan beri ise hippiler, alternatif müzisyenler ve sanatçılar her yıl Nevada çölünde toplanıyor. Bu, farklı olanların buluşması. Temel fikir; ekolojik bilinç ve insanların eşitliği.

Festival alanında otomobil ve motosiklet uzun yıllardır yasak. Ancak kum fırtınalarında yaya gitmek oldukça yorucu olduğundan izin verilen tek araç bisiklet ya da "mutant araçlar".

"Sanat otomobili" olarak adlandırılan renkli taşıtlar özellikle yaratıcı ve tuhaf görünümleriyle ünlü. Ancak sıkı bir incelemeye tabi tutuluyorlar. Festivale sadece orijinal araç artık gerçekten tanınmayacak şekildeyse kabul ediliyor.

Festivalin son gününde geleneksel olarak dev ahşap kukla (Burning Man) yakılıyor. Ahşap heykel 2012'de 32 metreyle rekor büyüklükteydi.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada