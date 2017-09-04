200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu

Burning Man Festivali'nde Alevlerin Arasında Kalan Şahıs Hayatını Kaybetti

BURNİNG MAN FESTİVALİ'NDE ALEVLERİN ARASINDA KALAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Amerika'da her yıl Black Rock Çölü'nde gerçekleştirilen Burning Man festivaline alevlerin arasında kalan şahıs, feci şekilde yandı. Tedavi altına alınan şahıs hayatını kaybetti.

Tarih : 04 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : Burning Man Festivali'nde Alevlerin Arasında Kalan Şahıs Hayatını Kaybetti(9/10)5

Her yıl on binlerce kişinin katıldığı Burning Man festivalinde 41 yaşında bir adam yanarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yangına nasıl dahil olduğu netleşmedi.

YANIK MERKEZİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca ünlü Burning Man Festivali bu yıl ölüm şokuyla sarsıldı. Her yıl Nevada'nın kuzeybatı kesiminde kurak bir bölge olan Black Rock Çölü'nde yapılan ve binlerce kişinin katıldığı festivalde 41 yaşındaki Aaron Joel Mitchell yanarak hayatını kaybetti. Pazar gecesi 22.30'da gerçekleşen olaya itfaiye müdahale etti. Yanık tedavi merkezine nakledilen Mitchell burada yaşamını yitirdi. Adamın yangına nasıl dahil olduğu netleşmedi.

1990'DAN BERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Burning Man festivalinde 1990'dan beri ise hippiler, alternatif müzisyenler ve sanatçılar her yıl Nevada çölünde toplanıyor. Bu, farklı olanların buluşması. Temel fikir; ekolojik bilinç ve insanların eşitliği.

Festival alanında otomobil ve motosiklet uzun yıllardır yasak. Ancak kum fırtınalarında yaya gitmek oldukça yorucu olduğundan izin verilen tek araç bisiklet ya da "mutant araçlar".

"Sanat otomobili" olarak adlandırılan renkli taşıtlar özellikle yaratıcı ve tuhaf görünümleriyle ünlü. Ancak sıkı bir incelemeye tabi tutuluyorlar. Festivale sadece orijinal araç artık gerçekten tanınmayacak şekildeyse kabul ediliyor.

Festivalin son gününde geleneksel olarak dev ahşap kukla (Burning Man) yakılıyor. Ahşap heykel 2012'de 32 metreyle rekor büyüklükteydi.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Burning  Man  Festivali  Nde  Alevlerin  Arasında  Kalan  Şahıs  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER