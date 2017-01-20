BURSA'DA 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM
Bursa'da bu sabah 08.13'te merkez üssü Gürsu ilçesine bağlı Kazıklı köyü olan 3.3 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bu sabah 08.13'te merkez üssü Gürsu ilçesine bağlı Kazıklı köyünde 3.3 büyüklüğünde deprem hissedildi. Deprem yerin 1,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre ise, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde depremin büyüklüğü ilk belirlemelerde 2.7 olarak ölçüldü. Depremin yerin 9.8 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.
kaynak:yenişafak
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