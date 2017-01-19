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bursa'da doğalgaz patlaması

BURSA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 15:42
Puan Ver : Bursa'da Doğalgaz Patlaması(6/10)8


Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atıcılar Mahallesi Güler Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında oturan Cemile Kamalı, evine girdikten sonra elektrik düğmesine dokununca patlama meydana geldi.



Doğalgaz sıkışması yüzünden meydana geldiği değerlendirilen patlamada yaralanan Kamalı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Patlamanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu dairenin bütün pencereleri kırıldı, çevredeki bazı evler ve otomobiller zarar gördü.



Yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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