Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Orhaneli ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi'nden Dündar Mahallesi'ne gitmekte olan Emre Songur (21) yönetimindeki 16 AR 846 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Şenol Aydın yönetimindeki 10 VD 102 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu motosikletin arka koltuğunda bulunan Fehmi Altın (20) yolda metrelerce sürüklenirken, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Şenol Aydın ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Songur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay yerine gelen Orhaneli Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Fehmi Altın'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada