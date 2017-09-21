BURSA'DA VAHŞET! 8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ VE DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUNU KATLETTİ
Bursa'da 8 aylık hamile eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayan koca, hem eşini hem de karnındaki bebeği öldürdü.
Bursa'da aile içi kavga vahşetle sonuçlandı.
ÇOCUĞUN BAKIMI YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 52 yaşındaki Nurettin A., 35 yaşındaki eşi İsmanperi A. ile önceki eşinden olan 3,5 yaşındaki çocuğun bakımı yüzünden tartıştı.
8 AYLIK HAMİLE EŞİNİ BIÇAKLADI
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu hamile kadın, eşini bıçakla bacağından hafif yaraladı. Bıçağı alan Nurettin A. ise eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı.
HAMİLE KADIN KARNINDAKİ BEBEKLE BİRLİKTE ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık hamile kadın ile bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı emekli Nurettin A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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