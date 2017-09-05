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Bursa'nın iki yıldızı trafik kazası geçirdi

BURSA'NIN İKİ YILDIZI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Bursaspor, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, araçlarıyla kaza yapan Dzon Delarge ve Jires Kembo Ekoko, antrenmana gecikmeli olarak katıldı.

Tarih : 05 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Bursa'nın İki Yıldızı Trafik Kazası Geçirdi(8/10)4

Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u 10 Eylül Pazar günü sahasında ağırlayacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarını yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Yeşil beyazlı ekibin yeni transferleri Dzon Delarge ve Jires Kembo Ekoko ise Özlüce Tesisleri'ne gelirken trafik kazası geçirdi.

Kazada yalnızca araçlarda hasar olduğu öğrenilirken, her iki oyuncu da işlemlerin uzun sürmesinden ötürü antrenmana 30 dakika gecikmeli olarak katıldı.

PAUL LE GUEN OYUNCULARLA KONUŞTU

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, Delarge ve Ekoko ile orta alanda bir süre görüşme yaparken, her iki oyuncu da daha sonra Antrenör Cemal Ayyıldız eşliğinde koşu ve ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı.

BATALLA TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Pablo Martin Batalla ve kaleci Harun Tekin de idmanda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Batalla, bu sürenin ardından ilk kez takımla idmana çıkarken, Akhisar Belediyespor karşısında forma giyebileceği öğrenildi. Kaleci Harun Tekin ise, kaleci antrenmanı yapmazken, takımla birlikte topla çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım ile Joshua John ise takımdan ayrı çalıştı. Yeşil beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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