Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

bursaspor, aatif'i fb'den resmen istedi

BURSASPOR, AATİF'İ FB'DEN RESMEN İSTEDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da Başkan Ali Ay, Fenerbahçe'den Aatif'i istediklerini açıkladı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 12:08
Puan Ver : Bursaspor, Aatif'i Fb'den Resmen İstedi(5/10)7


Bursaspor, Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe transfer etmek için girişimlere başladı. Başkan Ali Ay, Aatif için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada, Aatif için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Başkan Yıldırım, konuyu teknik direktör ile görüşeceğini söyledi. Ona göre karar verilecekmiş. Bu sezon için kiralık, sezon sonu için de satış opsiyonu olabilir. Henüz ortada kesinleşmiş bir durum yok. Başkan Yıldırım, yurt dışından döndükten sonra kesin sonuç ortaya çıkar" dedi.



Başkan Ay, stoper transferi konusunda da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hem yerli hem yabancı arayışımız devam ediyor" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bursaspor  Aatif  İ  Fb  Den  Resmen  İstedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER