BURSASPOR DEPLASMANDA YENİ MALATYA'YI FARKLI GEÇTİ: 4-2
Süper Lig'de Bursaspor, ilk kez Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görevi bırakmasının ardından kriz yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.
GOLLER YAĞMUR GİBİ
İlk kez Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede Bursaspor'un gollerini 12. dakikada Ekong, 45+3. dakikada Batalla, 49. dakikada Kembo, 64. dakikada Stancu attı. Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 76. dakikada Khalid Boutaib ve 80. dakikada Emanuel Dening kaydetti.
BURSASPOR 9 PUANDA
Bu sonuçla Bursaspor puanını 9'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 4 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar