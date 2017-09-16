Süper Lig'de Bursaspor, ilk kez Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görevi bırakmasının ardından kriz yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

İlk kez Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede Bursaspor'un gollerini 12. dakikada Ekong, 45+3. dakikada Batalla, 49. dakikada Kembo, 64. dakikada Stancu attı. Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 76. dakikada Khalid Boutaib ve 80. dakikada Emanuel Dening kaydetti.

BURSASPOR 9 PUANDA

Bu sonuçla Bursaspor puanını 9'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 4 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada