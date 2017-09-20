BÜYÜK İLGİ! ERDOĞAN, BM SALONUNA GİRER GİRMEZ BÜTÜN GÖZLER ONA DÖNDÜ
BM'nin 72. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda büyük ilgiyle karşılaştı.
BÜTÜN GÖZLER ERDOĞAN'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurul salonuna girdiğinde bütün gözler ona döndü. Dünya liderleriyle tek tek selamlaşan Erdoğan, genel kurulda bir konuşma da yaptı. Erdoğan burada, dünya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.
ERDOĞAN-TRUMP SOHBETİ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın konuşma yaptığı sırada salonda olduğu gözlendi. Öğle yemeğinde ise ilginç bir an yaşandı. ABD Başkanı Trump, yerinden kalkarak Erdoğan'ın yanına geldi ve ikili bir süre sohbet etti.
(Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın konuşmasını dinlerken)
İşte BM'de Erdoğan'la görüşen liderler:
(Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci)
(İngiltere Başbakanı Theresa May)
(BM Genel Sekreteri Antonio Guterres) (Pakistan Başbakanı Şahit Hakan Abbas) (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron)
EMİNE ERDOĞAN DA SALONDAYDI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da genel kurul salonunda eşinin konuşmasını dinledi.
Kaynak: haberinburada
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