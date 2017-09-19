Antalya'da Göçerler mevkiinin arka kısımlarındaki çalılık alanda yaklaşık 2 metrelik Atatürk heykeli bulundu. Olay yerine giden CHP İl Başkanı Mustafa Erdem telefonla Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı arayarak, bunu yapanların bulunmasını ve yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

ATATÜRK HEYKELİNİ YERDE GÖRÜNCE EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ARADI

Kepez İlçesi Göçerler mevkiindeki çalılık alanda yürüyüş yapan CHP delegesi Mustafa Çiftçi ile bölgedeki bir sitenin bekçisi, yaklaşık 2 metrelik fiberden yapılmış Atatürk heykelini yerde görünce CHP İl Başkanı Mustafa Erdem'i bilgilendirdi. Erdem, gazetecilerle birlikte Masa Dağı'ndaki alana gitti. Mustafa Erdem, çalılıklar arasına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen Atatürk heykeli ile ilgili Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı arayarak, bu hainliği yapanların bulunmasını ve yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Atatürk heykelini bulan Mustafa Çiftçi ise ormanda yürüyüş yaptıkları sırada gördüklerini ve yüzüstü çevrili olan heykeli ters çevirdiklerinde Atatürk'e ait olduğunu gördüklerini anlattı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen emniyet güçleri ise heykeli incelenmek üzere olay yerinden alırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada