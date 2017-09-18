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Büyük Terbiyesizlik! Caminin Duvarlarına İsrail Bayrağını Yansıttılar

BÜYÜK TERBİYESİZLİK! CAMİNİN DUVARLARINA İSRAİL BAYRAĞINI YANSITTILAR

İsrail'in El Halil kentindeki İbrahim Camisi meydanında kutlamalar yapan İsrailliler, ışık efektleriyle caminin duvarlarına İsrail bayrağını yansıtarak hadlerini aştılar.

Tarih : 18 Eylül 2017, 17:00
Puan Ver : Büyük Terbiyesizlik! Caminin Duvarlarına İsrail Bayrağını Yansıttılar(10/10)6

İsrail'in El Halil kentindeki İbrahim Camisi meydanında kutlamalar yapan İsrailliler, caminin duvarlarına projektörlerle ışık ve ses efektleri yansıttı.

CAMİ DUVARLARINA İSRAİL BAYRAĞI YANSITTILAR

İsrailliler ışık efektleriyle İbrahim Cami'nin duvarlarına İsrail bayrağı yansıttı. Arap ve Filistinlilere karşı ırkçı şarkıları çalındı.YÜZLERCE İSRAİL ASKERİ GÖREV YAPTI

Kutlamalar sırasında yerleşimcileri korumak için yüzlerce İsrail askeri görevlendirilirken, İsrail ordusu Filistinlilerin ise İbrahim Camisi'ne girmesini engelledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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