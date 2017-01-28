

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere verilmesi öngörülen maaşın şubat ayında başlayacağını söyledi. Müezzinoğlu, “Yaş sınırı 65, aylık maaş da asgari ücretin yüzde 30'u yani 420 lira olacak” dedi







Çalışma hayatına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere İstanbul Tepebaşı'daki Pera Palas Oteli'nde gazetecilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u gibi bir rakamın aylık olarak ödeneceğini söyledi. Müezzinoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:







BÜYÜKANNEDE 65 YAŞ SINIRI



Büyükanneye bakıcı desteği kapsamında verilecek olan torun maaşı ilk olarak pilot iller İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilecek. Kayseri, Denizli ve Konya'yı da eklemeye çalışıyoruz. Toplamda 5-6 bin aile faydalanacak. Yaş sınırı 65 olacak. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u verilecek. Bu da yaklaşık 420 TL. Annenin geliri iki asgari ücreti geçemeyecek. Şubat sonuna kadar talepler alınacak, martta başlayacak.







PROMOSYON MARTTA ÖDENECEK



Önümüzdeki hafta özel ve kamu bankalarıyla protokol imzalayacağız. Bankalar mart ile mayıs ayı içerisinde tüm emeklilerimize promosyon ödemelerini yapacak.



İş gücüne katılım 2015'te 30 milyon, 2016'da 31 milyon, ki bu bize şunu gösteriyor; her yıl 1 milyonluk istihdam artışı sağlamamız gerekiyor.



Artı istihdamda da özellikle yeni mezun olan üniversite mezunlarımıza veya ilk defa iş arayan gençlerimize, kadınlarımıza ve stratejik alanlarda iş arayanlara 'asgari ücretin yarısını bir yıl süresince biz destekleyeceğiz' diyoruz. İkinci yıl devam ettiğinde bunu özellikle ikinci yıla da yansıtıyoruz ki kalıcı istihdama dönüşsün, 'asgari ücretin yüzde 25'ini yine biz üstleneceğiz ve bu desteğe devam edeceğiz' diyoruz.







HEDEF 1 MİLYON İSTİHDAM



Yaklaşık 10 milyar liranın istihdama destek kaynağı olarak İŞKUR tarafından oluşturulduğunun altını çizen Müezzinoğlu, "Hedefimiz 1 milyon istihdama bu 10 milyar liralık bütçeyle destek vermek" dedi. İşsiz sayısının 2015'te 3.2 milyon iken bugün 3.7 milyon olduğunu belirten Müezzinoğlu, "500 bin ek işsiz katıldı. İşbaşı eğitiminde 300 bin kişiye destek vereceğiz. 300 bin kişinin 6 ay süresince istihdam yükünü üstleniyoruz. Yine bu yıl 300 bin artı istihdama destek vereceğiz" diye konuştu.











kaynak:sabah