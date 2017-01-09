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büyükçekmece gölü dondu

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ DONDU

Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi

Tarih : 09 Ocak 2017, 13:30
Puan Ver : Büyükçekmece Gölü Dondu(6/10)3


İstanbul'de etkili olan soğuk ve kar yağışı, Büyükçekmece Gölü'nün donmasına neden oldu.



Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde yüzey dondu. Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Büyükçekmece  Gölü  Dondu    haber

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