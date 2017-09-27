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Çalıntı Araçla Kaza Yapan Sürücü, Yanındaki Kadını Bırakarak Kaçtı

ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ, YANINDAKİ KADINI BIRAKARAK KAÇTI

Ankara'da otomobil çaldıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamacanın ardından kaza yapan sürücü, aracın içindeki kadını bırakıp yaya olarak izini kaybettirdi.

Tarih : 27 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Çalıntı Araçla Kaza Yapan Sürücü, Yanındaki Kadını Bırakarak Kaçtı(8/10)4

Ankara'da otomobil çaldıktan sonra kaçan Oral E., Hipodrom Caddesi'nde kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçtı. Araçta bulunan Dilek G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADILAR

Ankara'da gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisler kaçan aracı telsizden anons ederek merkeze bildirdi. Aracın plakasından yapılan sorgulamada çalıntı olduğu tespit edildi.

YARIM SAAT KOVALAMACA YAŞANDI

Bunun üzerine aracın kaçtığı bölgelere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Defalarca ters yöne giren ve refüje çıkarak karşı şeride geçen Oral E. ile polis arasında yaklaşık yarım saat kovalamaca oldu. Sürücü Oral E. son olarak Mevlana Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi'ne inerken virajda direksiyon kontrolünü yitirerek kaza yaptı. Kazayı yara almadan atlatan Oral E. araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Araçta bulunan Dilek G. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli Oral E.'nin yakalanması ise çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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