Sivas'ta toptancılar Sitesi'nde oto yıkama dükkanı olan E.E., yanında çalıştırdığı M.A.'nın işini aksattığını iddia etti. M.A.'yı bir arkadaşının yardımıyla sandalyeye bağlayıp gözleriyle ağzını kapatan E.E., çalışanı önce sabunladı, ardından da tazyikli suyla yıkadı. O anlarda nefes almakta güçlük çeken işçinin çırpınışları izleyenlerin yüreğini dağladı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası E.E., suyun tazyiğini zarar vermemesi için azalttıklarını belirtirken, bunu yarı şaka yarı ceza olarak yaptıklarını söyledi.

Valilik de konunun haberleştirilmesi sonrası soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte Valilik'ten yapılan açıklama:

Sivas'ta işini aksatan çırağını sandalyeye bağlayıp yıkadığı görüntüleri basında ve sosyal medyada paylaşılan oto yıkamacıyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

E.E. ve M.A.'nın ifadeleri alınacak.

Kaynak: haberinburada