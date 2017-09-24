ÇALIŞANINA TAZYİKLİ SUYLA İŞKENCE EDEN ESNAF HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sivas'ta işini aksattığını öne sürdüğü çalışanını sandalyeye bağlayıp, üzerine tazyikli su sıkarak ceza veren esnaf hakkında soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta toptancılar Sitesi'nde oto yıkama dükkanı olan E.E., yanında çalıştırdığı M.A.'nın işini aksattığını iddia etti. M.A.'yı bir arkadaşının yardımıyla sandalyeye bağlayıp gözleriyle ağzını kapatan E.E., çalışanı önce sabunladı, ardından da tazyikli suyla yıkadı. O anlarda nefes almakta güçlük çeken işçinin çırpınışları izleyenlerin yüreğini dağladı.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası E.E., suyun tazyiğini zarar vermemesi için azalttıklarını belirtirken, bunu yarı şaka yarı ceza olarak yaptıklarını söyledi.
Valilik de konunun haberleştirilmesi sonrası soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İşte Valilik'ten yapılan açıklama:
Sivas'ta işini aksatan çırağını sandalyeye bağlayıp yıkadığı görüntüleri basında ve sosyal medyada paylaşılan oto yıkamacıyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.
E.E. ve M.A.'nın ifadeleri alınacak.
Kaynak: haberinburada
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