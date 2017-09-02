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CAMI KIRIP OFİSE GİREN GEYİK, 20 DAKİKADA 270 BİN TL'LİK HASAR YARATTI


Camı Kırıp Ofise Giren Geyik, 20 Dakikada 270 Bin TL'lik Hasar Yarattı
Tarih : 02 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Camı Kırıp Ofise Giren Geyik, 20 Dakikada 270 Bin Tl'lik Hasar Yarattı(6/10)2

Avustralya'da camı girip ofise giren geyik ortalığı birbirine kattı. Geyiğin ofise verdiği maddi hasarın boyutunu, yetkililer "İnanılmaz" buldu.

GEYİK, CAMI KIRARAK OFİSE DALDI

Şirketin yöneticisi James MacLeod, dışarda bir çalışanlarını kovalayan geyiğin, çalışanın binaya kaçması üzerine ofisin camını kırarak içeri girdiği ve 20 dakika boyunca ortalığı birbirine kattıktan sonra çalışanların geyiği bir odaya kilitlemeyi başardığını anlattı.

GEYİĞİN GİRDİĞİ ODA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Vahşi yaşam uzmanları gelip hayvanı oradan çıkartana kadar kilitlendiği odaya da büyük hasar veren geyik, yaralı bir şekilde veterinere kaldırıldı.

"20 DAKİKADA VERDİĞİ HASARA İNANAMIYORUM"

3AW radyo istasyonuna yaşadıklarını anlatan Tobin Brothers adlı cenaze hizmetleri şirketinin yöneticisi James MacLeod, "20 dakikada verdiği hasara inanamıyorum. Tesisatlar, halılar, duvarlar ve mobilyalar… Hepsinin yenilenmesi gerekecek" diye konuştu.

HASAR, 270 BİN TL OLARAK HESAPLANDI

Avustralya Associated Press ajansı, hasarın 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 80 bin ABD doları, 270 bin TL) olarak hesaplandığını yazdı.

Avustralya polisi ise olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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