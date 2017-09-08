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CAMİDE HIRSIZLIK YAPMADAN ÖNCE NAMAZ KILDI


Camide Hırsızlık Yapmadan Önce Namaz Kıldı
Tarih : 08 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Camide Hırsızlık Yapmadan Önce Namaz Kıldı(6/10)2

İstanbul Fatih'te öğle namazı vaktinde gittiği camiden ayakkabı çalan hırsız kameralara yakalandı. Şık giyimli zanlının, ayakkabı çalmadan önce namaz kılması ise dikkat çekti.

ÖNCE NAMAZ SONRA HIRSIZLIK

Olay, dün öğle vakti Fatih'te bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cemaatin namaz kıldığı vakitte camiye gelen şık giyimli bir kişi önce namaz kıldı. Namaz kıldıktan sonra gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı giyerek camiden çıkan zanlının ayakkabıyı çalması saniye saniye kameralara yansıdı.

TEK BAŞINA NAMAZ KILDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şık giyimli zanlının namaz vakti camiye geldiği görülüyor. Camiye gelenlerin cemaatle toplu bir şekilde namaz kıldığı görülen görüntülerde zanlının ayakkabılığa yakın bir yerde tek başına namaz kıldığı görülüyor.

GÖZÜNE KESTİRDİĞİ AYAKKABIYI GİYİP KAÇTI

Namazını tamamlayan zanlının bir süre etrafına baktığı görülüyor. Daha sonra ayakkabılığa yönelen şık giyimli zanlının bıraktığı ayakkabı yerine gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alarak giydiği görülüyor. Ayakkabıyı giymeden son bir kez etrafı kolaçan eden zanlının daha sonra camiden çıkarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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