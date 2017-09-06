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CAMINI SİLDİRMEK İSTEMEYEN POLİSİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER!


Camını Sildirmek İstemeyen Polisi Öldüresiye Dövdüler!
Tarih : 06 Eylül 2017, 23:30
Puan Ver : Camını Sildirmek İstemeyen Polisi Öldüresiye Dövdüler!(10/10)6

Cam silmek istediler, ailesiyle birlikte aracında olan polis, reddetti. Adana'da meydana gelen olayda polis öldüresiye dövüldü.

2 KİŞİ ARACIN CAMLARINI SİLMEK İSTEDİ

Olay, Seyhan ilçesi Barajyolu Boğalar Kavşağı'nda meydana geldi. Polis memuru Mustafa Ş. izin gününde ailesiyle evine giderken, kırmızı ışıklarda bekledikleri sırada otomobilinin camını 2 kişi silmek istedi.

CAMINI SİLDİRMEK İSTEMEYİNCE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Camını sildirmek istemeyen polise, Soner S. (18) ve S.U. (16) adlı şahıslar silecek malzemesiyle vurmaya başladı. Kendini savunmak için araçtan inen polis, gençler tarafından sıkıştırılarak öldüresiye darp edildi.

VATANDAŞLARDAN MEYDAN DAYAĞI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise gençlere adeta meydan dayağı çekti. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, iki şahıs gözaltına alındı. Yaralanan polis ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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