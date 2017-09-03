CAN BONOMO, SEVGİLİSİ ÖYKÜ KARAYEL İLE KİMSELERE ALDIRIŞ ETMEDEN ÖPÜŞTÜ
"Kalp Atışı" dizisi ile ekrana dönen Öykü Karayel, sevgilisi Can Bonomo ile Çeşme'de görüntülendi. İkili sokak ortasında kimselere aldırış etmeden öpüştü.
Show TV'nin sevilen dizisi Kalp Atışı'nda başrol oynayan Öykü Karayel, sevgilisi Can Bonomo ile Çeşme'ye tatile gitti. İkili birbirlerini öpücüklere boğdu.
ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR
İki sevgili önceki gün Spiaggia Grande Beach'deydi. Gün boyu arkadaşları ile oturan çift çıkışta öpüşürken objektife takıldı. Bonomo ve Kareyel, motosikletle oradan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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