CAN SIKAN GÖRÜNTÜ! BİR OKUL SERVİSİ SKANDALI DAHA
İçinde öğrencilerin olduğu iddia edilen okul servisinin yolda kapısının açık bir şekilde ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.
İçinde öğrencilerin olduğu iddia edilen okul servisinin yolda kapısının açık bir şekilde ilerlemesi görenleri kızdırdı.
İÇİNDE ÖĞRENCİLER VARKEN KAPI AÇIK GİTMİŞ
2017-2018 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gözler yine okul servislerine çevrildi. Her geçen gün okul servisleriyle ilgili çıkan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Son olarak içinde öğrenci olduğu iddia edilen okul servisinin yolda ilerlediği sırada kapısının açık bir halde seyretmesi tehlikeye davetiye çıkarttı. Öğrencilerin hayatını hiçe sayarak yolda ilerleyen okul servisi ise yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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