2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı

Can sıkan görüntü! Bir okul servisi skandalı daha

CAN SIKAN GÖRÜNTÜ! BİR OKUL SERVİSİ SKANDALI DAHA

İçinde öğrencilerin olduğu iddia edilen okul servisinin yolda kapısının açık bir şekilde ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Tarih : 15 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Can Sıkan Görüntü! Bir Okul Servisi Skandalı Daha(7/10)3

İçinde öğrencilerin olduğu iddia edilen okul servisinin yolda kapısının açık bir şekilde ilerlemesi görenleri kızdırdı.

İÇİNDE ÖĞRENCİLER VARKEN KAPI AÇIK GİTMİŞ

2017-2018 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gözler yine okul servislerine çevrildi. Her geçen gün okul servisleriyle ilgili çıkan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Son olarak içinde öğrenci olduğu iddia edilen okul servisinin yolda ilerlediği sırada kapısının açık bir halde seyretmesi tehlikeye davetiye çıkarttı. Öğrencilerin hayatını hiçe sayarak yolda ilerleyen okul servisi ise yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Can  Sıkan  Görüntü  Bir  Okul  Servisi  Skandalı  Daha    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER