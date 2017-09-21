ÇANAKKALE'DE AÇIK CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKTI
Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunun çatısında, onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, korku dolu anlar yaşattı.
Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunu atölye binalarının çatısında yangın çıktı. Mebran kaplaması yapıldığı sırada çatının tutuşması neticesi başlayan yangın hapishanede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
YANGIN, ONARIM SIRASINDA ÇIKTI
Atikhisar Caddesi'ndeki Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundaki atölye binalarının çatılarının onarılma işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korku ve paniğe neden olurken cezaevi personelinin haber vermesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi.
MAHKUM YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ
Yangından haberdar olan mahkum yakınları da olay yerine akın etti. Hapishane önünde toplanan ve içerideki yakınlarıyla konuşabilmek için seferber olan mahkum yakınları polisler tarafından güçlükle ikna edildi.
CEZAEVİ MÜDÜRÜ: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Olayla ilgili mahkum yakınlarına açıklama yapan Cezaevi Müdürü Bekir Alanoğlu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını, tutuklu ve hükümlüleri bahçeye çıkardıklarını sadece çatı kısmında yangın çıktığını söyledi.
TUTUKLU ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Tutuklu yakınlarının ısrarla içeriden biriyle görüşmek istemesi üzerine Cezaevi Müdürü Alanoğlu, içeriye girip cep telefonuyla bir tutukluyu hem eşi hem de annesiyle görüştürdü. Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu anlayan anne gözyaşlarını tutamadı.
BAŞSAVCILIK: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan yangınla ilgili olarak yazılı açımlama yapan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı yangının kontrol altına alındığını söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumumuza ait atölye binalarının çatısında yapılmakta olan onarım sırasında, çatıda bir yangın meydana gelmiş olup yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ve kurum personelimizin yardımıyla kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmayıp, bir miktar maddi zararımız bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar