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çanakkale'de korkutan deprem

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 15 Ocak 2017, 09:12
Puan Ver : Çanakkale'de Korkutan Deprem(9/10)7


Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 01.38'de kaydedildi.



Sarsıntının 5,17 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



İKİNCİ DEPREM



Çanakkale'de, 01.38'deki 4,6 şiddetindeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.








Etiketler: Çanakkale  De  Korkutan  Deprem    haber

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