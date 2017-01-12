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ÇANAKKALE'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ


ÇANAKKALE'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ
Tarih : 12 Ocak 2017, 15:58
Puan Ver : Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü(5/10)3


Çanakkale'de bir büfede yemek yerken üzerlerine ateş açılan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi Oğuz Sokak'taki bir büfenin sahibi Sezgin Bozkurt (25), arkadaşlarıyla büfenin arka bölümünde mangal yakıp yemek yedi.



Bu sırada büfeye gelen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle silahla içeridekilerin üzerine ateş açıp, kaçtı.



Adem Sema (26) ile Mehmet Kaan Onat (22), olay yerinde hayatını kaybetti. Büfe sahibi Sezgin Bozkurt ve diğer 3 kişi ise yara almadan kurtuldu.



Saldırganın silahından çıkan mermiler, büfenin bahçe kapısı ile camlara da isabet etti.



Sema ve Onat'ın cesetleri, otopsi için Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Büfede inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



 



kaynak:haberler








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