İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin yağıyla beraber tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Mutlaka insan vücuduna girmesi lazım. Yalnız hazırlanması çok önemlidir, kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir." dedi.

"KIRMIZI ET, YAĞIYLA BİRLİKTE TÜKETİLDİ"

Prof. Dr. Karatay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte kitaplarını imzaladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatay, Kurban Bayramı dolayısıyla kırmızı et tüketimine ilişkin önerilerde bulundu. Karatay, kırmızı etin yağıyla beraber tüketildiğinde en sağlıklı et olduğunu söyledi.Kırmızı etin mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, "Kırmızı et yağı ile beraber en sağlıklı ettir. Mutlaka insan vücuduna girmesi lazımdır. Yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir. Milletimiz Her gün et yemiyor. Bizim ülkemizde insanlar kurbandan kurbana et yiyor. Eti istedikleri kadar buldukları zaman yiyebilirler." ifadesini kullandı.

"YAZ AYLARINDA TUZSUZ KALMAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Karatay, tuz tüketimi konusunda da şu uyarılarda bulundu: "Tuz, özellikle kaya tuzu çok önemli. Özellikle terlediğiniz yaz aylarında tuzsuz kalmamak çok önemli. Kalp ilaçları alanlar bir de tuzsuz kaldıkları zaman hakikaten halsiz oluyorlar. Baş dönmesi oluyor. Tansiyon ilaçları, kalp ilaçları bir de tuzsuz yedikleri zaman ve aynı zamanda sıcaktan terleme ile de kaybettikleri zaman çok halsizleşiyorlar. Ona dikkat etsinler. Hekimlerine danışsınlar."

Karatay, yaz mevsiminde işletmelerdeki açık büfelerde sunulan yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada