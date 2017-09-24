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Caner derbi sonrası Fenerbahçe'ye patladı: Geçmişimden utandım

CANER DERBİ SONRASI FENERBAHÇE'YE PATLADI: GEÇMİŞİMDEN UTANDIM

Beşiktaşlı Caner Erkin, derbide yaşanan olayları rezalet olarak niteledi, "Ben F.Bahçe'de oynarken Kadıköy'de herkesi yeniyoruz sanıyordum, bu akşam ne olduğunu anladım." dedi.

Tarih : 24 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Caner Derbi Sonrası Fenerbahçe'ye Patladı: Geçmişimden Utandım(8/10)4

Fenerbahçeli taraftarların büyük tepki gösterdiği Caner Erkin, derbi sonrası açıklama yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye anlam veremediğini belirten Caner Erkin, derbi maçta yaşananları rezalet olarak niteledi. Caner Erkin, "Ben Fenerbahçe'de oynarken Kadıköy'de herkesi yeniyoruz sanıyordum. Bu akşam ne olduğunu anladım, geçmişimden utandım." dedi.

(Kartal Haber)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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