Beşiktaşlı Caner Erkin, derbide yaşanan olayları rezalet olarak niteledi, "Ben F.Bahçe'de oynarken Kadıköy'de herkesi yeniyoruz sanıyordum, bu akşam ne olduğunu anladım." dedi.

Fenerbahçeli taraftarların büyük tepki gösterdiği Caner Erkin, derbi sonrası açıklama yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye anlam veremediğini belirten Caner Erkin, derbi maçta yaşananları rezalet olarak niteledi. Caner Erkin, "Ben Fenerbahçe'de oynarken Kadıköy'de herkesi yeniyoruz sanıyordum. Bu akşam ne olduğunu anladım, geçmişimden utandım." dedi.

(Kartal Haber)

Kaynak: haberinburada