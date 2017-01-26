

12 MADDELİK ALACAK



Asena Atalay dün de oğlunun eğitim, sağlık, tatil giderlerini Caner Erkin'in karşılamadığı gerekçesiyle eski eşine 451 bin TL'lik ikinci bir icra takibi başlattı.



İstanbul İcra Müdürlüğü'nde yapılan icra takibine göre Atalay, Caner Erkin'den çocuğun bakıcı masraflarından, sağlık harcamalarına, yine çocuğun tatil masraflarından, müzik eğitimi giderlerine dek bir dizi harcamanın tahsilini faiziyle istedi.



Asena Atalay oğlunun giderleri için Caner Erkin'in şu giderleri ödemediğini ileri sürdü.



Sağlık harcamaları 12 bin TL, eğitim giderleri 60 bin TL, bakıcı masrafları 42 bin TL, ulaşım masrafları 36 bin TL, giyim masrafları 12 bin TL, gıda masrafları 36 bin TL, müzik eğitimi 24 bin TL, spor masrafları 15 bin TL, tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL, barınma giderleri 32 bin 338 TL, barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL, barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL